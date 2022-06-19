Президент Путин отметил необходимость повышения зарплат медицинских работников

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия медицинских центров в регионах, где он присутствовал по видеосвязи, заявил о том, что система оплаты труда медицинских работников нуждается в модернизации. Об этом сообщает ТАСС.
«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой. — Прим. ред.) уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — отметил Владимир Путин.
Он также поздравил всех занятых в сфере медицины с наступающим профессиональным праздником — Днем медицинского работника.