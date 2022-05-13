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    Президент Польши Дуда заявил о планах «принудить» РФ выплатить Украине контрибуцию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Президент Польши Дуда заявил о планах «принудить» РФ выплатить Украине контрибуцию

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    globallookpress.com/Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa

    Россию «принудят» выплатить Украине контрибуцию с целью восстановления разрушенных строений на территории страны. Об этих планах заявил президент Польши Анджей Дуда.

    По соответствующей теме он высказался во время беседы с журналистами в Таллине.

    «Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда.

    Польские официальные лица неоднократно выступали с антироссийскими высказывания в контексте миротворческой спецоперации на Украине. Напомним, ее целью является защита народа Донбасса.

    Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий негативно высказался в отношении Русского мира. Его слова приводит RT.

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