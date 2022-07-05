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Президент Польши Дуда заявил о планах превратить Балтийское море во «внутренний бассейн» НАТО

Президент Польши Дуда заявил о планах превратить Балтийское море во «внутренний бассейн» НАТО
globallookpress.com/Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после вступления в НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море превратится во внутреннюю акваторию Альянса, передает РИА Новости.

«Две очень сильные страны с долгой и значительной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 км, что без сомнения не хорошая новость для российских властей», — сказал глава Польши, добавив, что с расширением на север альянс получит очевидное усиление.

Напомним, что на минувшем саммите в Мадриде, Швеция, Финляндия и Турция, блокировавшая процедуру принятия северных стран в НАТО, подписали меморандум, который должен разморозить процесс. Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс будут подписаны 5 июля. Страны войдут в военный блок после их ратификации.

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