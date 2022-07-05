Президент Польши Дуда заявил о планах превратить Балтийское море во «внутренний бассейн» НАТО

«Две очень сильные страны с долгой и значительной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 км, что без сомнения не хорошая новость для российских властей», — сказал глава Польши, добавив, что с расширением на север альянс получит очевидное усиление.