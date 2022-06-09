Президент Польши Дуда осудил европейских лидеров за переговоры с Путиным

Польский президент Анджей Дуда обрушился с критикой на европейских коллег за их общение с российским лидером Владимиром Путиным, передает издание Suddeutsche Zeitung.
В частности, под шквал критики попали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я поражен всеми этими переговорами, которые ведутся с Путиным, особенно канцлером Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры бесполезны», — передает газета слова Дуды.
Эммануэль Макрон ранее заявил, что провел за полгода в телефонных переговорах с Путиным не менее 100 часов. Основная часть бесед была посвящена ситуации на Украине.