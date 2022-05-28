Президент Никарагуа Ортега назвал «шизофренией» желание США подчинить Россию

Желание США подчинить Россию и Китай указывает на «момент шизофрении» Вашингтона, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега, передает РИА Новости.
По мнению южноамериканского лидера, американцы сильно заблуждаются, считая, что еще не упустили момент для гегемонии. Еще большую ошибку США допускают, полагая, что можно подчинить своей воле державы на другой стороне планеты.
«Для империализма нет преград. Они думают, что пришел момент для установления гегемонии янки на планете. Речь не идет уже только об установлении доктрины Монро. (…) Они хотят подчинить Россию, они хотят подчинить Китай», — сказал Ортега.
Президент добавил, что Вашингтон переживает «момент шизофрении», ошибочно считая, что может диктовать правила всем миру.
«Я бы сказал, что они переживают момент шизофрении, думая, что настал момент господства над всей планетой, и не понимают, что это уже невозможно», — отметил лидер Никарагуа.
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