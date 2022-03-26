Президент Нагорного Карабаха Арутюнян ввел в республике военное положение

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Жители Нагорного Карабаха столкнулись с военным положением.
Соответствующий указ 26 марта подписал президент республики Араик Арутюнян.
Стоит отметить, что за ситуацией будет следить МВД
республики. Об этом рассказали в пресс-службе президента Нагорного Карабаха.
«Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и
свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. –
Прим. ред.) военного положения», – сказано в заявлении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир
Путин обсудил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном ряд вопросов,
связанных с Нагорным Карабахом. Переговоры прошли по телефону.
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