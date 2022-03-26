Президент Нагорного Карабаха Арутюнян ввел в республике военное положение

wikimedia.org/Ліонкінг/CC BY-SA 3.0 Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

wikimedia.org/Ліонкінг/CC BY-SA 3.0

Жители Нагорного Карабаха столкнулись с военным положением.
Соответствующий указ 26 марта подписал президент республики Араик Арутюнян.

Стоит отметить, что за ситуацией будет следить МВД
республики. Об этом рассказали в пресс-службе президента Нагорного Карабаха.

«Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и
свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. –
Прим. ред.) военного положения», – сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир
Путин обсудил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном ряд вопросов,
связанных с Нагорным Карабахом. Переговоры прошли по телефону.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »