Президент Молдавии допустила вероятность ошибки в первых выводах по инцидентам в Приднестровье

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Молдавский президент Майя Санду заявила, что могла ошибиться, когда возложила ответственность за теракты в Приднестровье на внутренние силы республики. Об этом информирует JurnalTV.
Санду отметила, что есть противостояние между некоторыми группами внутри Приднестровья. По ее словам, некоторые из них заинтересованы в дестабилизации.
«Такие выводы мы можем сделать сегодня на основании имеющейся у нас информации. Конечно, мы не можем быть уверены на 100%», — заявила она.
Президент отметила, что молдавские специалисты не имеют доступа на левый берег Днестра. Они не могут принять участие в расследовании атак.
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