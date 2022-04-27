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    Президент Молдавии допустила вероятность ошибки в первых выводах по инцидентам в Приднестровье

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Президент Молдавии допустила вероятность ошибки в первых выводах по инцидентам в Приднестровье

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    globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka/dpa

    Молдавский президент Майя Санду заявила, что могла ошибиться, когда возложила ответственность за теракты в Приднестровье на внутренние силы республики. Об этом информирует JurnalTV.

    Санду отметила, что есть противостояние между некоторыми группами внутри Приднестровья. По ее словам, некоторые из них заинтересованы в дестабилизации.

    «Такие выводы мы можем сделать сегодня на основании имеющейся у нас информации. Конечно, мы не можем быть уверены на 100%», — заявила она.

    Президент отметила, что молдавские специалисты не имеют доступа на левый берег Днестра. Они не могут принять участие в расследовании атак.

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