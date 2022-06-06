Президент Мексики Лопес Обрадор отказался ехать на Саммит Америк в США

Stringer/XinHua/Global Look PressМексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался посещать Саммит Америк, который пройдет в США. Об этом он лично рассказал прессе. По словам Лопеса Обрадора, от лица Мехико на саммит отправится министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Свое решение глава Мексики объяснил тем, что на мероприятие были приглашены не все лидеры американского континента. «Я верю в необходимость изменения политики, которая уже устанавливается веками – политики исключения, желания доминирования без каких-либо причин и неуважения суверенитета и независимости каждой страны. Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента», — добавил он.Ранее стало известно, что Лопес Обрадор намерен совершить официальный визит в Вашингтон в июле этого года. По его словам, он собирается обсудить в Белом доме тему интеграции всей Америки.

Stringer/XinHua/Global Look Press

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался посещать Саммит Америк, который пройдет в США. Об этом он лично рассказал прессе.

По словам Лопеса Обрадора, от лица Мехико на саммит отправится министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Свое решение глава Мексики объяснил тем, что на мероприятие были приглашены не все лидеры американского континента.

«Я верю в необходимость изменения политики, которая уже устанавливается веками – политики исключения, желания доминирования без каких-либо причин и неуважения суверенитета и независимости каждой страны. Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента», — добавил он.

Ранее стало известно, что Лопес Обрадор намерен совершить официальный визит в Вашингтон в июле этого года. По его словам, он собирается обсудить в Белом доме тему интеграции всей Америки.