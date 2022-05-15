Президент Кипра Анастасиадис счел преждевременным обсуждение членства страны в НАТО

«Я думаю, что еще слишком рано обсуждать что-то подобное, есть серьезные проблемы, которые, даже если бы было желание у кипрского правительства, столкнулись бы с процедурными вопросами и, конечно, с возражением со стороны Турции. Требуется единодушие, чтобы государство стало членом НАТО», — сказал лидер Кипра.