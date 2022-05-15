Президент Кипра Анастасиадис счел преждевременным обсуждение членства страны в НАТО

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Кипру пока рано обсуждать возможное вступление в Североатлантический альянс. Об этом заявил лидер страны Никос Анастасиадис.
Вступлению Кипра в НАТО будет препятствовать позиция Анкары, сказал Анастасиадис журналистам.
«Я думаю, что еще слишком рано обсуждать что-то подобное, есть серьезные проблемы, которые, даже если бы было желание у кипрского правительства, столкнулись бы с процедурными вопросами и, конечно, с возражением со стороны Турции. Требуется единодушие, чтобы государство стало членом НАТО», — сказал лидер Кипра.
Ранее финский президента Саули Ниинисте во время телефонного разговора сообщил российскому лидера Владимиру Путину о намерениях страны присоединиться к НАТО. Президент России счел подобное решение ошибочным.
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