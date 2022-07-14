Президент Италии Маттарелла не принял отставку главы кабмина Драги

Министр заявил об уходе на фоне политического кризиса в стране, который начался после блокировки финансовой помощи, организованной партией Джузеппе Конте «Движение пяти звезд». Последователи и Конте полагают, что в условиях роста инфляции выделенных средств недостаточно и правительство не принимает мер, чтобы исправить ситуацию, передает «Царьград».