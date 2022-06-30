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Президент Индонезии Видодо сообщил о доставке Путину послания от Зеленского

Президент Индонезии Видодо сообщил о доставке Путину послания от Зеленского
globallookpress/Adam Schultz

Президент Индонезии Джоко Видодо передал послание российскому лидеру Владимиру Путину от украинского коллеги Владимира Зеленского.

Индонезийский политик сделал соответствующее заявление в Кремле. Он также отметил, что ситуация на Украине остается непростой.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину, и я выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — добавил Видодо.

Напомним: на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

видодо Зеленский Путин Украина
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