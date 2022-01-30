Президент Хорватии Миланович заявил о нежелании извиняться перед Украиной

Президент Хорватии Зоран Миланович сказал, что не собирается извиняться перед Украиной после заявления о выводе военных из сил НАТО в Восточной Европе в случае эскалации в регионе.

Ранее Миланович заявил, что Хорватия в случае обострения ситуации на Украине вернет своих солдат из сил Альянса в Восточной Европе. Он также отметил, что это не касается ни Киева, ни Москвы, поскольку это связано исключительно с «динамикой американской внутренней политики». После этого МИД Украины потребовал опровержения этих высказываний, на что премьер Пленкович извинился перед Киевом за слова президента и назвал их чушью.

«Пленкович пусть извиняется. Он ведет себя как украинский агент. А я — как президент Хорватии. Это огромная разница. Не собираюсь извиняться. Глава правительства – обычная пешка, которая идет туда, где ей не место», — возмутился Миланович.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Венгрия пополнила ряды стран, которые не намерены ввязываться в конфликты в поддержку Украины. По его словам, они не готовы «марать руки».

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