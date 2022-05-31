Президент Хорватии Миланович: Путин лишь улыбнется, узнав о новых санкциях

Западные санкции против РФ не привели ник ослаблению рубля, ни к краху российской экономики, и Путин лишь улыбнется, когда узнает о новых санкциях. Таким мнением поделился президент Хорватии Зоран Миланович.
Лидеры ЕС достигли соглашения о шестом пакете санкций против РФ, по которому будет наложено эмбарго на морские поставки российской нефти. По словам Милановича, эти меры ни к чему не приведут.
«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни курс валюты рубль не упал Россия это финансово не ощутила. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться. Нефть и газ будут перенаправлены в другие места, потому что спрос велик и есть покупатели», — заявил Миланович, выступая на дне города Загреба.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.