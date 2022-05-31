Президент Хорватии Миланович: Путин лишь улыбнется, узнав о новых санкциях

«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни курс валюты рубль не упал Россия это финансово не ощутила. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться. Нефть и газ будут перенаправлены в другие места, потому что спрос велик и есть покупатели», — заявил Миланович, выступая на дне города Загреба.