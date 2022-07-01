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Президент Германии Штайнмайер обсудил с Зеленским свой возможный визит в Киев

Президент Германии Штайнмайер обсудил с Зеленским свой возможный визит в Киев
IMAGO/Christian Spicke/Global Look Press

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонные переговоры со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал Welt.

Глава ФРГ пообещал продолжать всестороннюю поддержку Украины, а также поприветствовал решение Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза.

Также темой обсуждения стал возможный визит Штайнмайера в Киев.

Ранее представитель власти раскритиковал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за сохранение связей с Россией на фоне украинского конфликта.

Зеленский Украина Франк-Вальтер Штайнмайер
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