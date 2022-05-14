Президент Финляндии Ниинисте намерен обсудить с Путиным «изменившуюся ситуацию»

Ранее стало известно, что Саули Ниинисте и премьер-министр Финляндии Санна Марин озвучат собственную позицию по возможному вступлению в Североатлантический альянс в 10:00 четверга, 12 мая.

«Президент Саули Ниинисте позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить изменившуюся ситуацию», — сказано в сообщении.

Других подробностей о переговорах глав двух государств озвучено не было.

Финский лидер Саули Ниинисте планирует сделать звонок президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить «изменившуюся ситуацию», информируют СМИ со ссылкой на агентство TT.

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