Президент Бразилии в деталях рассказал о встрече с Путиным и отказе Зеленскому

«Так что я поехал к Путину, перед началом спецоперации, никто не знал, что я поеду. Мы поговорили по телефону, и я решил, что поеду. И все, о чем мы договорились с Путиным, было выполнено. Я не хочу боевых действий, но я говорю и делаю только то, за что могу ответить», – сказал Болсонару.