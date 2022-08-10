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Президент Бразилии в деталях рассказал о встрече с Путиным и отказе Зеленскому

Marcelo Chello/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Marcelo Chello/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе эфира Estudio De Costes детально рассказал о прошедшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным и отказе своему коллеге Владимиру Зеленскому.

Бразильский лидер признался, что тем для обсуждения у лидеров двух стран было много, в частности президенты затронули вопрос удобрений, поскольку эта составляющая является основой сельского хозяйства латиноамериканского государства.

Кроме этого, Болсонару заявил, что несколько недель назад к нему по телефону обратился украинский президент Владимир Зеленский, который призвал бразильского коллегу присоединиться к антироссийским экономическим санкциям. Однако он получил отказ.

Глава Бразилии заявил, что если бы у него были возможности завершить конфликт, то соответственно у него были возможности и не начинать эти действия.

«Так что я поехал к Путину, перед началом спецоперации, никто не знал, что я поеду. Мы поговорили по телефону, и я решил, что поеду. И все, о чем мы договорились с Путиным, было выполнено. Я не хочу боевых действий, но я говорю и делаю только то, за что могу ответить», – сказал Болсонару.

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