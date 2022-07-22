Президент Белоруссии Лукашенко утвердил нового посла в России

«(Посла Белоруссии в России. – Прим. ред.) Владимира Семашко на этой должности сменяет Заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции», – сказано в сообщении.