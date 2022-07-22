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Президент Белоруссии Лукашенко утвердил нового посла в России

Президент Белоруссии Лукашенко утвердил нового посла в России
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Замглавы Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой станет новым послом республики в России. Об этом сообщило агентство БелТА.

Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Стороны обсудили назначение нового посла в Москве.

«(Посла Белоруссии в России. – Прим. ред.) Владимира Семашко на этой должности сменяет Заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции», – сказано в сообщении.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что стремление Владимира Путина создать «панславянское государство» является выдумкой иностранной прессы. По его словам, это он мечтал о создании славянской страны, на территории которой будут проживать разные народы.

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