Президент Белоруссии Лукашенко привел на хоккейный матч свою собаку Умку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил хоккейный матч со сборной Гродненской области со своим шпицем Умкой. Видео с «нежностями» опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

В видеоролике глава республики облачен в хоккейную форму, чтобы выразить поддержку игрокам. Белорусский лидер при этом держит на руках свою собаку и целует ее в мордочку. Поле этого Лукашенко вместе со шпицем Умкой дарит игрушки и кепку собравшимся на трибунах юных болельщикам.

Напомним, что Умка — частый гость на публичных мероприятиях. В сентябре прошлого года президент Белоруссии провел с ним рабочую поездку, которая прошла в Душанбе. Вскоре пользователи Сети с удивлением обнаружили фотографии, на которых шпиц отдыхал на столе в резиденции президента Таджикистана. Также Лукашенко подарил белые свитшоты с изображением своего питомца журналистам, которые подверглись ограничительным мерам со стороны стран Запада.

Отметим, что матч, который посетил Лукашенко вместе со своим пушистым другом, состоялся в рамках XV Республиканских соревнований среди любителей. Игра прошла на территории «Олимпик-Арены» в Минске. Результатом стал счет 8:3, который обеспечил победу команде президента Белоруссии.

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