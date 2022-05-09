Президент Белоруссии: Европе нужно помнить, кто поставил точку во Второй мировой войне

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением к соотечественникам по случаю Дня Победы. Он отметил, что 9 Мая — это день, в который нужно вспоминать отвагу и доблесть советских людей.
Белоруссия, по словам Лукашенко, чтит память героев, которые самоотверженно сражались на фронтах и боролись с врагом, рискуя жизнью. Каждый из них совершал подвиг, который приближал победный май 1945 года.
«Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», — добавил Лукашенко.
В конце своего обращения президент Лукашенко отметил, что 9 Мая белорусы испытывают гордость за свою страну и благодарят победителей за мирное небо. Он пожелал каждому гражданину страны благополучия.