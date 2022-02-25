Президент Абхазии Бжания официально объявил ЛДНР независимыми территориями

Президент Абхазии Бжания официально объявил ЛДНР независимыми территориями Новости
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Независимость Донецкой и Луганской народных республик официально признали в Абхазии. Соответствующие указы подписал глава государства Аслан Бжания.

Президент Абхазии поручил правительству подготовить договоры о дружбе и взаимной помощи, установить с ЛДНР дипломатические отношения. Соответствующее обращение Бжании появилось на сайте главы государства.

«Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными Донецкой и Луганской народными республиками и установлении с ними дипломатических отношений», — заявил Бжания.

Обострение ситуации на востоке Европы стало поводом для признания Россией независимости ЛНР и ДНР, пишет monavista.ru. В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе и демилитаризации Украины.

 
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