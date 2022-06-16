Презентация проекта победителя конкурса на развитие территории «Горская» прошла на ПМЭФ

«Горская», по концепции победителя, может стать территорией развития Санкт-Петербурга, где гармонично объединяются бизнес, культура, образование и рекреация. Концепция предполагает соседство нескольких кластеров. В одном – развитие малого и среднего бизнеса, в другом – IT-направлений. Кроме того, в проекте присутствует рекреационный кластер в виде гостиничного комплекса со зданием прибрежного отеля. Общественные пространства между зданиями образуют зеленые коридоры, реализуя экологическую концепцию проекта.