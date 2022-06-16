Презентация проекта победителя конкурса на развитие территории «Горская» прошла на ПМЭФ

В четверг, 16 июня, прошел показ проекта триумфатора открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская». Презентация состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке «Территория инноваций»
В прошлую среду, 8 июня, под председательством гендиректора ООО «Мегалайн» Геннадия Корупятника прошел финал международного конкурса, где судейская коллегия озвучила свои вердикты и выбрала тройку победителей. Триумфатором конкурса стал консорциум под лидерством ООО «Ваухаус» из Москвы. В его состав вошли: COOP HIMMELB(L)AU Wolf D.Prix & Partner ZT GmbH (Вена, Австрия), ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» (Москва).
Почетное второе место занял петербургский консорциум под лидерством ООО «Марис Пропертиз». В его составе: ООО «А.М. Цехомского В.В.» (Санкт-Петербург), ООО «КОР ЭКС ПИ» (Москва), ООО «П++» (Москва). На третьей строчке расположился консорциум под лидерством ООО «СЕМРЕН И МОНССОН МОС» из Северной столицы. В него входят ООО «Хабидатум Лаб» (Москва), ООО «Версус.лигал» (Санкт-Петербург).
«Горская», по концепции победителя, может стать территорией развития Санкт-Петербурга, где гармонично объединяются бизнес, культура, образование и рекреация. Концепция предполагает соседство нескольких кластеров. В одном – развитие малого и среднего бизнеса, в другом – IT-направлений. Кроме того, в проекте присутствует рекреационный кластер в виде гостиничного комплекса со зданием прибрежного отеля. Общественные пространства между зданиями образуют зеленые коридоры, реализуя экологическую концепцию проекта.