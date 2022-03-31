Претензии Польши на Калининград обернутся проблемами для всего мира

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Агрессивная политика Польши по отношению к России может привести к серьезным последствиям. И не только для Варшавы. Об этом пишут обозреватели китайского издания Baijiahao.

На фоне украинского кризиса коллективный Запад развернул мощнейшую антироссийскую кампанию. Упреки в адрес Москвы звучат от Соединенных Штатов, стран Европы и Азии. Однако есть государство, которое даже на общем фоне выделяется своей русофобией. Речь идет о Польше. Официальная Варшава не перестает делать заявления и выступать с инициативами, направленными на еще большее обострение отношений РФ и Запада. В то же время она стремится воспользоваться неразберихой и хаосом для получения личной выгоды.

Аналитики Baijiahao полагают, что Польша не против прирасти территориями, в настоящее время принадлежащими России и Украине. На состоявшемся не так давно саммите НАТО польское руководство выступило за отправку миротворческих сил Североатлантического альянса на западную Украину. Союзники Варшавы инициативу не поддержали, однако она сама от этой затеи отказываться не спешит.

«Не исключено, что она хочет фактически контролировать западноукраинский регион», – приводит «ПолитРоссия» выдержку из статьи Baijiahao.

В случае с РФ притязания поляков распространяются на Калининградскую область. Подтверждением этого служит недавнее заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, назвавшего самый западный российский регион «оккупированной» с 1945 года территорией. Журналисты не исключают, что Варшава может попытаться «восстановить историческую справедливость» с привлечением сил НАТО. А с учетом военной мощи РФ потенциальный конфликт представляет опасность для всего мира. В конце концов, ядерное оружие есть у обеих сторон.

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