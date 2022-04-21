Преступный приказ офицера ВСУ «стоять до конца» заставил сложить оружие украинского солдата

Рядовой Артем Косой был стрелком в 105-м батальоне. Молодой

человек признался, что был мобилизован 5 марта 2022 года в своем родном городе

Новодонецк, что в Донецкой области. Артем ни разу не участвовал в боях до того

момента, как попал в плен к силам ДНР. По словам парня, военное начальство

приказало его батальону просто наблюдать, однако получив информацию о силах противника

отдало новый приказ: стоять до конца.