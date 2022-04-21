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    Преступный приказ офицера ВСУ «стоять до конца» заставил сложить оружие украинского солдата

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Преступный приказ офицера ВСУ «стоять до конца» заставил сложить оружие украинского солдата

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    Федеральное агентство новостей

    Украинский военнопленный Артем Косой рассказал, как его с
    товарищами отправили на верную смерть, после чего они решили сложить оружие.
    Соответствующий видеоролик опубликовал замминистра информации ДНР Даниил
    Безсонов в своем Telegram-канале.

    Рядовой Артем Косой был стрелком в 105-м батальоне. Молодой
    человек признался, что был мобилизован 5 марта 2022 года в своем родном городе
    Новодонецк, что в Донецкой области. Артем ни разу не участвовал в боях до того
    момента, как попал в плен к силам ДНР. По словам парня, военное начальство
    приказало его батальону просто наблюдать, однако получив информацию о силах противника
    отдало новый приказ: стоять до конца.

    «Нас вывезли на позиции, сказали наблюдать. Задача была быть «глазами
    и ушами». Увидели, доложили, ушли. Когда на нас вышли (военные ДНР), нам
    сказали продолжать стоять. Но стоять против танков и БТРов с автоматами… Мы
    сложили оружие и сдались. Командир, по слухам, вечером уехал», — рассказал
    военнопленный.

    Ранее попавший в плен украинский солдат рассказал,
    как его обманули в военкомате.

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