Преступный приказ офицера ВСУ «стоять до конца» заставил сложить оружие украинского солдата

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Украинский военнопленный Артем Косой рассказал, как его с
товарищами отправили на верную смерть, после чего они решили сложить оружие.
Соответствующий видеоролик опубликовал замминистра информации ДНР Даниил
Безсонов в своем Telegram-канале.
Рядовой Артем Косой был стрелком в 105-м батальоне. Молодой
человек признался, что был мобилизован 5 марта 2022 года в своем родном городе
Новодонецк, что в Донецкой области. Артем ни разу не участвовал в боях до того
момента, как попал в плен к силам ДНР. По словам парня, военное начальство
приказало его батальону просто наблюдать, однако получив информацию о силах противника
отдало новый приказ: стоять до конца.
«Нас вывезли на позиции, сказали наблюдать. Задача была быть «глазами
и ушами». Увидели, доложили, ушли. Когда на нас вышли (военные ДНР), нам
сказали продолжать стоять. Но стоять против танков и БТРов с автоматами… Мы
сложили оружие и сдались. Командир, по слухам, вечером уехал», — рассказал
военнопленный.
Ранее попавший в плен украинский солдат рассказал,
как его обманули в военкомате.