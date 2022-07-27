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«Пресса бережет здоровье»: Захарова с иронией ответила на слова Борреля о Лаврове и СМИ

«Пресса бережет здоровье»: Захарова с иронией ответила на слова Борреля о Лаврове и СМИ
globallookpress/Juan Manuel Serrano Arce

Слушать глупости небезопасно, а цитировать тем более. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что западные СМИ «любят» главу МИД РФ Сергея Лаврова больше него.

«Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно», – написала Захарова в Telegram.

Представитель МИД также напомнила, что ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после абсурдного высказывания министра иностранных дел Лиз Трасс, передает RT. По этой причине слушать глупости небезопасно, а тем более цитировать.

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