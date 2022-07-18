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Пресс-секретарь «Машины времени» прокомментировал новости об уголовном деле против Галкина

Пресс-секретарь «Машины времени» прокомментировал новости об уголовном деле против Галкина
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Бывший депутат Роман Худяков распространил слух о возбуждении уголовного дела в отношении юмориста Максима Галкина. Следственный комитет опроверг новость, но ее до сих пор обсуждают представители отечественного шоу-бизнеса, в частности, хороший знакомый юмориста Антон Чернин. 

По словам пресс-секретаря группы «Машина времени», он сразу не поверил в достоверность слуха. 

«Против Максима Галкина уголовное дело возбуждено не было. Информация неправильная! Я слежу за ситуацией, если бы дело было возбуждено — я бы знал», — прокомментировал Чернин порталу Woman.ru.

Худяков распространил информацию о Галкине на фоне его критики спецоперации на Украине. После ее начала юморист вместе с семьей покинул Россию, в настоящее время они проживают в Латвии.

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