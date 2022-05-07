Пресс-секретарь Белого дома Псаки сообщила, что Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

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Американский лидер Джозеф Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, это случится 9 мая.
Ранее сообщалось, что США еще до начала освободительной спецоперации на Украине по защите ЛДНР разработали наступательную стратегию. Об этом рассказывал политолог Бартелеми Курмон.
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