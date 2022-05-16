Пресняков рассказал о ссорах с Орбакайте в подростковом возрасте

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Музыкант Никита Пресняков поделился воспоминаниями о своей юности. Оказалось, что в прошлом между ним и матерью, певицей Кристиной Орбакайте, вспыхивали довольно серьезные конфликты.
Пресняков-младший пришел в студию программы «Детектор» на канале «Пятница!». Молодой артист поделился воспоминаниями о подростковом периоде.
Оказалось, что не все моменты из прошлого были для музыканта радужными. Будучи подростком, Пресняков периодически ругался с Кристиной Орбакайте. Та, в свою очередь, могла применить физическую силу, если не могла совладать с эмоциями в порыве гнева.
«Я мог получить по губам от мамы», — поделился воспоминаниями артист.
Сейчас же отношения повзрослевшего Никиты Пряснякова и его звездной матери наладились. Также музыкант признался, что иногда звонит своей бабушке Алле Пугачевой, когда ему нужен ее совет.