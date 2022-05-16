Пресняков рассказал о ссорах с Орбакайте в подростковом возрасте

Оказалось, что не все моменты из прошлого были для музыканта радужными. Будучи подростком, Пресняков периодически ругался с Кристиной Орбакайте. Та, в свою очередь, могла применить физическую силу, если не могла совладать с эмоциями в порыве гнева.