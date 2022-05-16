    В тренде

    Пресняков рассказал о ссорах с Орбакайте в подростковом возрасте

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пресняков рассказал о ссорах с Орбакайте в подростковом возрасте

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

    Музыкант Никита Пресняков поделился воспоминаниями о своей юности. Оказалось, что в прошлом между ним и матерью, певицей Кристиной Орбакайте, вспыхивали довольно серьезные конфликты.

    Пресняков-младший пришел в студию программы «Детектор» на канале «Пятница!». Молодой артист поделился воспоминаниями о подростковом периоде.

    Оказалось, что не все моменты из прошлого были для музыканта радужными. Будучи подростком, Пресняков периодически ругался с Кристиной Орбакайте. Та, в свою очередь, могла применить физическую силу, если не могла совладать с эмоциями в порыве гнева.

    «Я мог получить по губам от мамы», — поделился воспоминаниями артист.

    Сейчас же отношения повзрослевшего Никиты Пряснякова и его звездной матери наладились. Также музыкант признался, что иногда звонит своей бабушке Алле Пугачевой, когда ему нужен ее совет.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.