Пресняков признался, что увидел «монстра» в Орбакайте

Музыкант Владимир Пресняков вспомнил о своей экс-возлюбленной Кристине Орбакайте. Артист признался, что знаменитость имеет свою темную сторону.
Пресняков рассказал, что, впервые увидев Орбакайте, он был поражен ее скромностью. Артистка долгое время скрывала свою темную сторону и лишь спустя некоторое время произошел инцидент, показавший ее истинную натуру.
Однажды возвращаясь с концерта зимой дочь Аллы Пугачевой поскользнулась на льду и упала прямо перед Пресняковым. Знаменитость не стала сдерживать эмоции и начала ругаться нецензурной бранью.
«Внутри сидел монстр», — рассказал музыкант про свою экс-избранницу на YouTube-канале «Света вокруг Света».
Пресняков добавил, что произошедшее не отпугнуло его. Наоборот, артист еще большое влюбился в певицу.