Преследования малолетних, секта и “гнилостная вонь”: что стало известно об Эзре Миллере из расследования Business Insider

Эзра Миллер в фотосессии Playboy

Издание Business Insider выпустило текст-расследование, посвященный скандалам вокруг Эзры Миллера. Голливудский актер, звезда франшизы “Фантастические твари”, в последние несколько лет постоянно оказывается в центре неприятных ситуаций: его уже обвиняли в харассменте, развращении несовершеннолетней и даже похищении человека. Студия Warner Bros. не отменила работу над проектом “Флэш”, где у актера главная роль, но давно уже ходят слухи, что премьера под большим вопросом в связи со скандальной репутацией Миллера.



Эзра Миллер в фильме “Фантастические твари и где они обитают”

Еще более сомнительным будущее проекта становится с выходом новой статьи Business Insider, содержащей шокирующие откровения тех, кто имел дело с Эзрой. В публикации рассказывается не только о 18-летней Токате, которую Миллер, как утверждают ее родители, преследовал на протяжении шести лет, но и о другом подобном случае.

Скандал с Токатой, девушкой из индейской резервации, разыгрался в начале этого лета. Родители Токаты обвинили Миллера в том, что он проявлял физическое и психологическое насилие по отношению к их дочери, спал с ней в одной постели, когда ей было 14, давал алкоголь и наркотики. В июне суд выдал ордер, запрещающий актеру приближаться к Токате. Сама она, впрочем, называет обвинения своих родителей “отвратительной лживой кампанией против Эзры”.



Токата

Business Insider пишет об истории еще одной семьи: женщина, чье имя не называется, говорит, что Миллер в начале этого года познакомился с ней и ее 11-летним ребенком через общих друзей. Пол ребенка не раскрывается, но сказано, что он идентифицирует себя как небинарную персону — так же, как и Эзра. По словам женщины, артист стал проявлять к ее ребенку “неуместный интерес”, предлагал оплатить ребенку обучение в школе дизайна, купить в подарок лошадей. В конце июня суд выдал ордер, который запрещает актеру контактировать и с этим своим малолетним знакомым. Мать ребенка считает Миллера опасным для подростков, с которыми ему так нравится общаться:

Они видят в нем успешного человека, который при этом сам относится к квир-сообществу. Мой ребенок считает этого человека супергероем. Они в него просто влюбляются.

Для статьи дали комментарии и очевидцы пребывания Эзры в Исландии, где он жил во время пандемии в 2020 году. Инсайдеры говорят о “гнилостной вони”, которая исходила от звезды.

Он ходил по холодным улицам Рейкьявика босиком, показывая всем свои длинные заостренные ногти на ногах и что-то похожее на загноившуюся рану на одной ноге,

— описывает издание то, каким Эзра запомнился как минимум троим местным жителям.



Эзра Миллер в фотосессии Playboy

Также сообщается, что Миллер снял на Airbnb жилье в окрестностях Рейкьявика и жил там вместе с группой людей. Девушка, побывавшая в квартире, называет то, что там видела, “коммуной”.

Казалось, что все загипнотизированы,

— говорит она.

По сведениям издания, в городе ходили слухи о том, что актер организовал секту — воспевающую его самого.

Никому не разрешалось с ним спорить, только его мнение имело значение. Ни для чьих больше мыслей и чувств места просто не оставалось,

— рассказывает 18-летняя девушка, у которой, по ее словам, были с Миллером “недолгие сексуальные отношения”.



Эзра Миллер в фотосессии Playboy

Еще одна странность актера, о которой говорится в статье, — он всегда носит с собой по крайней мере один пистолет и надевает пуленепробиваемый жилет. Как говорят его знакомые — опасается атак со стороны ФБР и Ку-клукс-клана.

Уже упомянутая подруга Эзры Токата ничего странного не видит — считает, что это “модная мера защиты, связанная с попытками нападения и угрозами, которые он получает”.

Однако пока пресса слышала только о нападениях самого Миллера на людей: он кидался стульями в посетителей бара на Гавайях, дрался с девушкой в Исландии, его арестовывали за хулиганство — и это лишь некоторые из инцидентов с его участием.

С чем связано настолько эксцентричное поведение актера — мнения его знакомых расходятся. Один из друзей семьи считает, что дело в успехе, свалившемся на Эзру:

Он получил много возможностей благодаря своей славе, богатству, потенциалу, красоте и белому цвету кожи. Трудно противостоять кому-то, у кого столько ресурсов. Когда ты знаменитость, ты реже получаешь отказы. Думаю, в этом кроется большая опасность.

Кое-кто из знакомых Миллера подозревает, что у него проблемы с психикой, из-за которых за последнее время актер сильно изменился:

Он всегда отличался от ровесников, но это не пугало. Мы были настоящими друзьями, а то, что с ним происходит сейчас, — это очень грустно.

Теперь пользователи соцсетей гадают, состоится ли премьера “Флэша” после скандальных откровений. Вчера глава Warner Bros. упоминал на пресс-конференции, что ничего не изменилось относительно фильма, премьера которого запланирована на июнь 2023 года. При этом многие поклонники недоумевают, почему студия отказалась от выпуска фильма “Бэтгерл”, но при этом продолжает работу над “Флэшем” — даже несмотря на все выходки главной звезды проекта.

Эзра Миллер давно эпатирует публику — как своими модными образами (актер одним из первых стал носить женскую одежду) и откровенными фотосессиями (например, для Playboy), так и рассказами о личной жизни (например, своей полиаморности).



Эзра Миллер в фильме “Флэш”