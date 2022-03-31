Препараты гормонов щитовидной железы поступили в аптеки Вологодской области

Препараты гормонов щитовидной железы поступили в аптеки Вологодской области Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Склад «Фармации» в Вологодской области получил 1800 упаковок
препарата «Эутирокс» для щитовидной железы, которые уже поступили в местные
аптеки. 

По имеющейся информации, препарат «L-тироксин» также в
ближайшее время появится на аптечных полках. Начальник департамента
здравоохранения области Алексей Плотников отметил, что спрос на данные
лекарства в регионе начал снижаться, но пока они еще остаются достаточно
востребованными в связи с ажиотажем в начале марта, передает «Красный север».

«Но хочу отметить, что дистрибьюторы и производители
заверяют: проблем с производством нет», — сказал он.

pixabay.com

Ранее Росздравнадзор предупредил об опасности приобретения лекарств на
маркетплейсах и в социальных сетях. В ведомстве подчеркнули, что такие
препараты могут обладать низким качеством и нести вред здоровью.

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