Препараты гормонов щитовидной железы поступили в аптеки Вологодской области

По имеющейся информации, препарат «L-тироксин» также в

ближайшее время появится на аптечных полках. Начальник департамента

здравоохранения области Алексей Плотников отметил, что спрос на данные

лекарства в регионе начал снижаться, но пока они еще остаются достаточно

востребованными в связи с ажиотажем в начале марта, передает «Красный север».