Препараты гормонов щитовидной железы поступили в аптеки Вологодской области

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Склад «Фармации» в Вологодской области получил 1800 упаковок
препарата «Эутирокс» для щитовидной железы, которые уже поступили в местные
аптеки.
По имеющейся информации, препарат «L-тироксин» также в
ближайшее время появится на аптечных полках. Начальник департамента
здравоохранения области Алексей Плотников отметил, что спрос на данные
лекарства в регионе начал снижаться, но пока они еще остаются достаточно
востребованными в связи с ажиотажем в начале марта, передает «Красный север».
«Но хочу отметить, что дистрибьюторы и производители
заверяют: проблем с производством нет», — сказал он.
Ранее Росздравнадзор предупредил об опасности приобретения лекарств на
маркетплейсах и в социальных сетях. В ведомстве подчеркнули, что такие
препараты могут обладать низким качеством и нести вред здоровью.