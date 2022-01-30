Премьер Японии Кисида созвал заседание совбеза в связи с ракетными запусками в КНДР

Премьер Японии Кисида созвал заседание совбеза в связи с ракетными запусками в КНДР Новости
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Администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды сформировала кризисный штаб в связи с предполагаемыми тестовыми запусками баллистических ракет в КНДР.

Как сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на собственные источники в Токио, Кисида также созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии. Он приказал профильным ведомствам провести детальный анализ ситуации, оценить безопасность авиационного и морского транспортного сообщения в регионе, а также детально информировать людей о ситуации.

По предварительной информации японских властей, выпущенная северокорейскими военными ракета преодолела расстояние около 800 километров. Время полета составило порядка 30 минут.

 
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