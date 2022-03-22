Премьер Японии Кисида назвал «жестким» отказ России от переговоров по мирному договору

Pr scr YouTube/ Euronews по-русски Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Pr scr YouTube/ Euronews по-русски

Япония назвала решение России выйти из диалога по мирному
договору «неприемлемо жестким».
Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.

МИД РФ недавно заявил,
что в качестве ответной меры на недружественные действия Японии страна выходит
из переговоров по мирному договору. Кроме того, было принято решение прекратить
безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова,
сообщает телеканал «360».

Кисида ответил на эти меры. По его словам, официальная
позиция Правительства Японии в
отношении мирного договора не изменилась.

«Это неприемлемо жестко,
абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест», —
сказал Кисида.

Япония ранее ввела
несколько пакетов санкций против России. Ограничения коснулись десятков
официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »