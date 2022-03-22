Премьер Японии Кисида назвал «жестким» отказ России от переговоров по мирному договору

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Япония назвала решение России выйти из диалога по мирному
договору «неприемлемо жестким».
Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.
МИД РФ недавно заявил,
что в качестве ответной меры на недружественные действия Японии страна выходит
из переговоров по мирному договору. Кроме того, было принято решение прекратить
безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова,
сообщает телеканал «360».
Кисида ответил на эти меры. По его словам, официальная
позиция Правительства Японии в
отношении мирного договора не изменилась.
«Это неприемлемо жестко,
абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест», —
сказал Кисида.
Япония ранее ввела
несколько пакетов санкций против России. Ограничения коснулись десятков
официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров.