Премьер Японии Кисида назвал «жестким» отказ России от переговоров по мирному договору

МИД РФ недавно заявил,

что в качестве ответной меры на недружественные действия Японии страна выходит

из переговоров по мирному договору. Кроме того, было принято решение прекратить

безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова,

сообщает телеканал «360».