Премьер Венгрии назвал себя «троянским конем Путина» на конференции консерваторов в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал западные ценности в ходе выступления в Далласе. Его слова повергли в шок даже американских консерваторов.
Глава венгерского правительства считает, что сохранить истоки христианской культуры в Европе можно только запретив мусульманам въезд. Политик также рассказал о своем отношении к гендерам.
«В нашей стране отец — мужчина, а мать — женщина, и оставьте в покое наших детей!» — заявил Орбан.
Завершая выступления, премьер Венгрии предположил, что газеты завтра будут пестрить заголовками о том, что «троянский конь Путина» говорил на конференции консерваторов ужасные вещи.