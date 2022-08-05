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Премьер Венгрии назвал себя «троянским конем Путина» на конференции консерваторов в США

Премьер Венгрии назвал себя «троянским конем Путина» на конференции консерваторов в США
globallookpress.com/Juan Carlos Rojas

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал западные ценности в ходе выступления в Далласе. Его слова повергли в шок даже американских консерваторов.

Глава венгерского правительства считает, что сохранить истоки христианской культуры в Европе можно только запретив мусульманам въезд. Политик также рассказал о своем отношении к гендерам.

«В нашей стране отец — мужчина, а мать — женщина, и оставьте в покое наших детей!» — заявил Орбан.

Завершая выступления, премьер Венгрии предположил, что газеты завтра будут пестрить заголовками о том, что «троянский конь Путина» говорил на конференции консерваторов ужасные вещи.

венгрия западные ценности орбан Путин
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