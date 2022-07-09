Новости0

Премьер Великобритании Джонсон заявил прессе о своей отставке

Премьер Великобритании Джонсон заявил прессе о своей отставке
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

Борис Джонсон объявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Такое заявление он сделал, выйдя на трибуну на Даунинг-стрит.

По его словам, процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен запуститься уже сейчас.

«Я буду исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый лидер», — добавил Джонсон.

Отставка Бориса Джонсона с поста британского премьер-министра давно назрела, заявил ранее первый вице-президент Европарламента Отмар Карас.

великобритания джонсон отставка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.