Премьер Великобритании Джонсон заявил прессе о своей отставке

Борис Джонсон объявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Такое заявление он сделал, выйдя на трибуну на Даунинг-стрит.
По его словам, процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен запуститься уже сейчас.
«Я буду исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый лидер», — добавил Джонсон.
Отставка Бориса Джонсона с поста британского премьер-министра давно назрела, заявил ранее первый вице-президент Европарламента Отмар Карас.