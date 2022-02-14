Премьер Великобритании Джонсон призвал все страны к диалогу с Россией по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента России Владимира Путина «сделать шаг назад» и продолжить диалог.

Премьер в личном Twitter-аккаунте написал, что сейчас обстановка вокруг Украины является крайне опасной и сложной. По его словам, мир находится «на краю пропасти».

«У президента Путина еще есть время сделать шаг назад», — заявил Джонсон.

Британский премьер отметил, что если вовремя принять меры по деэскалации и тем самым «отойти от пропасти», то страны региона смогут избежать ужасных последствий. Он призвал все стороны возобновить мирные переговоры.

Украина и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением «агрессивных действий» России у украинских границ. РФ неоднократно отвергала подобные обвинения. Москва отмечала, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ России.

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