Премьер Словакии раскрыл детали по оплате российского газа в мае

Политик отметил, что речь идет о платеже, который планируется

осуществить в мае. Он добавил, что в случае прекращения поставок голубого

топлива, стране хватит запасов, чтобы продержаться до апреля 2023 года.

Отмечается, что сегодня Словакия обеспечивает 80% своих потребностей в газе за

счет контрактов с Россией.