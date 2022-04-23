Премьер Словакии раскрыл детали по оплате российского газа в мае

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Братислава собирается оплатить российский газ в мае,
использовав единую европейскую валюту, заявил премьер-министр Словакии Эдуард
Хегер, подчеркнув, что «таков план правительства», передает RT.
Политик отметил, что речь идет о платеже, который планируется
осуществить в мае. Он добавил, что в случае прекращения поставок голубого
топлива, стране хватит запасов, чтобы продержаться до апреля 2023 года.
Отмечается, что сегодня Словакия обеспечивает 80% своих потребностей в газе за
счет контрактов с Россией.
Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ
о переходе на рублевый расчет за поставки газа странам, входящими в список
недружественных. В этот перечень попали государства, поддержавшие
антироссийские санкции. Как позднее пояснил пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, эта мера призвана обезопасить российскую торговлю.