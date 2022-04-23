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    Премьер Словакии раскрыл детали по оплате российского газа в мае

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Премьер Словакии раскрыл детали по оплате российского газа в мае

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    Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Братислава собирается оплатить российский газ в мае,
    использовав единую европейскую валюту, заявил премьер-министр Словакии Эдуард
    Хегер, подчеркнув, что «таков план правительства», передает RT.

    Политик отметил, что речь идет о платеже, который планируется
    осуществить в мае. Он добавил, что в случае прекращения поставок голубого
    топлива, стране хватит запасов, чтобы продержаться до апреля 2023 года.
    Отмечается, что сегодня Словакия обеспечивает 80% своих потребностей в газе за
    счет контрактов с Россией.

    Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ
    о переходе на рублевый расчет за поставки газа странам, входящими в список
    недружественных. В этот перечень попали государства, поддержавшие
    антироссийские санкции. Как позднее пояснил пресс-секретарь президента РФ
    Дмитрий Песков, эта мера призвана обезопасить российскую торговлю.

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