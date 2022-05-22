Премьер Польши Моравецкий потребовал от Норвегии делиться доходами с продажи газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от властей Норвегии делиться «гигантскими» доходами от продажи газа. Соответствующую информацию передает агентство Bloomberg.
Политик заявил, что рекордное подорожание голубого топлива принесло Осло огромную сверхприбыль, которую необходимо разделить со странами, сильно зависящими от поставок этого топлива. В первую очередь, как считает Моравецкий, это касается Украины.
«Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это отвратительно», – сказал Моравецкий.
По его словам, сложившаяся ситуация выглядит «ненормальной» и «несправедливой» по отношению к Польше.