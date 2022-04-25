Премьер Польши Моравецкий призвал не возвращаться к торговле с Россией

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасения о том, что среди европейских стран найдутся желающие восстановить экономические отношения с Россией.
По его мнению, государствам ЕС важно «решительно вместе» действовать «здесь и сейчас».
«И мы это делаем с помощью санкций. Но также мы должны не допустить возвращения того, что было», — заявил Моравецкий.
Запад обрушил на РФ волну санкций вследствие проведения спецоперации на Украине. Москва начала ее 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации украинских территорий.
Текущая тяжелая ситуация в мировой экономике является следствием принятия антироссийских санкций, указал глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, страдают не только развитые страны, но и те, где у людей низкие доходы, передает «ФедералПресс».