Премьер Польши Моравецкий объявил о передаче тяжелой техники Украине

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Правительство Польши осуществило передачу партии военной помощи Украине. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Как рассказал политик во время интервью телеканалу Polsat, Польша передала украинской армии несколько своих танков. При этом премьер-министр отказался раскрывать, какая именно бронетехника и в каком количестве была отправлена Киеву.
«Да», — ответил Моравецкий на соответствующий вопрос ведущему телеканала.
Ранее отставной генерал-лейтенант ВС России, кандидат военных наук Евгений Бужинский заявил, что военная помощь Украине со стороны западных государств имеет некоторые проблемы, решить которые крайне трудно. По его словам, поставляемую технику тяжело доставлять в зону боевых действий, а переобучение солдат ВСУ требует немало времени.