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Премьер Польши Качиньский обвинил ЕС в попытках подавить имперские амбиции Варшавы

Премьер Польши Качиньский обвинил ЕС в попытках подавить имперские амбиции Варшавы
pxhere.com

Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский прокомментировал блокировку Брюсселем денежных траншей, ранее поступавших в официальную Варшаву.

Политик обвинил Европейский союз в попытках подавить имперские амбиции Польши. Его мнение приводит издание «Русская весна».

«Если ЕК попытается прижать Польшу к стенке, то у нее не будет иного выбора, кроме как достать все пушки и дать ответ заградительным огнем», — поддержали Качинського представители политической силы «Право и справедливость».

Ранее сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что польские власти продолжают покупать российский газ, несмотря на свою агрессивную по отношению к Москве позицию.

европейский союз Польша Ярослав Качиньский
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