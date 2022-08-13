Премьер Польши Качиньский обвинил ЕС в попытках подавить имперские амбиции Варшавы

Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский прокомментировал блокировку Брюсселем денежных траншей, ранее поступавших в официальную Варшаву.
Политик обвинил Европейский союз в попытках подавить имперские амбиции Польши. Его мнение приводит издание «Русская весна».
«Если ЕК попытается прижать Польшу к стенке, то у нее не будет иного выбора, кроме как достать все пушки и дать ответ заградительным огнем», — поддержали Качинського представители политической силы «Право и справедливость».
Ранее сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что польские власти продолжают покупать российский газ, несмотря на свою агрессивную по отношению к Москве позицию.