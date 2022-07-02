Премьер Норвегии Гар Стере встретился с Зеленским во время своего визита в Киев

Ранее украинский лидер прокомментировал вывод российских войск с острова Змеиный. По его мнению, это кардинальным образом повлияет на обстановку в черноморской акватории.

«Я продолжаю встречи с нашими партнерами и приветствую премьера Норвегии Йонаса Гара Стере в Киеве. Поддержка вашей страны важна и значима для нас», — указано в публикации Зеленского.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прибыл с визитом в Киев и провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы государства.