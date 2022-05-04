Премьер немецкой федеральной земли Швезиг призвала распустить фонд поддержки «СП-2»

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Фонд, основанный для поддержки газотранспортной магистрали «Северный поток —2», должен прекратить свою деятельность в связи с невозможностью сотрудничать с Россией, заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.
Она получила экспертное заключение о том, каким именно образом фонд может закрыться. Это произойдет по решению самой организации либо ее наблюдательного совета.
«Мекленбург — Передняя Померания из наилучших побуждений стремился к диалогу и сотрудничеству с Россией, прежде всего, с нашим партнером — Ленинградской областью – не только в экономической области, но и в области науки и культуры», — подчеркнула политик.
В конце февраля созданный в 2021 году в земле Мекленбург — Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG фонд «Защита климата и окружающей среды MV» отказался от поддержки «СП-2» после остановки сертификации оператора газопровода.