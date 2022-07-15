Премьер Моравецкий: Польша подсчитала репарации от Германии за ущерб во Второй мировой

Варшава завершила подсчеты репараций, которые она требует от Берлина за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По его словам, подготовка данного доклада велась на протяжении четырех лет. Его данные укажут не только на военные преступления, но и на разрушения, подчеркнул премьер.
«Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», — сказал Моравецкий.
Стоит отметить, что Германия отказывается выплачивать репарации. Немецкая сторона считает, что уже заплатила достаточно много.