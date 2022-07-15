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Премьер Моравецкий: Польша подсчитала репарации от Германии за ущерб во Второй мировой

Премьер Моравецкий: Польша подсчитала репарации от Германии за ущерб во Второй мировой
globallookpress/IMAGO

Варшава завершила подсчеты репараций, которые она требует от Берлина за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, подготовка данного доклада велась на протяжении четырех лет. Его данные укажут не только на военные преступления, но и на разрушения, подчеркнул премьер.

«Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», — сказал Моравецкий.

Стоит отметить, что Германия отказывается выплачивать репарации. Немецкая сторона считает, что уже заплатила достаточно много.

вторая мировая война Польша репарации
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RusNewsToday24
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