Премьер Молдавии Спыну заверил в способности страны своевременно заплатить за российский газ

Компания «Молдовагаз» в состоянии рассчитаться за российское топливо с «Газпромом» в указанные сроки. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну во время специального брифинга.

В связи с этим, отметил политик, никаких рисков отключения Молдавии от поставок российского газа нет. Спыну также добавил, что Кишинев рассчитывает на оплату в размере 100 миллионов долларов.

«Давайте все же будем правильными: "Молдовагаз" должен до 20 числа оплатить поставки "Газпрому", и компания заплатит», — отметил Спыну.

Сейчас стоимость российского газа для Молдавии находится в районе 563 долларов за тысячу кубометров. Месяцем ранее она была 686 долларов. Снижение цены позволит «Молдовагазу» компенсировать «отрицательные финансовые отклонения», которые составляют более 110 миллионов долларов.

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