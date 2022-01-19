Премьер Молдавии Гаврилица: правительство просит парламент ввести режим ЧП из-за газа

Режим чрезвычайного положения может быть введен в Молдавии из-за газового кризиса. Соответствующее предложение направило правительство республики в парламент.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству ввести режим ЧП. Причиной является неспособность компании «Молдовагаз» выплатить авансовый платеж за январь.

«Проект постановления правительства о введении режима ЧП одобрен. Если парламент одобрит эту просьбу, то завтра снова соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить дальнейшие действия по обеспечению страны газом», — сказала политик.

Ранее стало известно, что вице-премьер Андрей Спыну заявил об очередном энергетическом кризисе в Молдавии. Причиной стал рост закупочной цены за тысячу кубометров.

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