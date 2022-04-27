Премьер-министр Японии объявил об увеличении финансовой помощи Украине втрое

«Премьер-министр Кисида по просьбе правительства Украины заявил, что для поддержки экономики решено увеличить финансовую помощь Украине со 100 миллионов до 300 миллионов долларов, что Япония предоставит маски и одежду химической защиты, дроны и другое оборудование сил самообороны, и что как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона», — сообщили в МИД Японии.