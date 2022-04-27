Премьер-министр Японии объявил об увеличении финансовой помощи Украине втрое

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Правительство Японии намерено увеличить финансовую помощь Украине втрое. Соответствующее заявление сделал премьер-министр островного государства Фумио Кисида.
Ранее он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в МИД Японии, Кисида пообещал главе государства предоставить поддержку как можно скорее. По его словам, финансовая помощь Украине будет увеличена до 300 миллионов долларов, передает РИА Новости.
«Премьер-министр Кисида по просьбе правительства Украины заявил, что для поддержки экономики решено увеличить финансовую помощь Украине со 100 миллионов до 300 миллионов долларов, что Япония предоставит маски и одежду химической защиты, дроны и другое оборудование сил самообороны, и что как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона», — сообщили в МИД Японии.
Ранее власти Соединенных Штатов создали центр по координации поставок военной помощи Украине на территории Германии. Правительство ФРГ подчеркнуло, что считает допустимым удары западным вооружением по территории России со стороны ВСУ.