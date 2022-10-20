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Премьер-министр Венгрии Орбан задал неудобный вопрос противникам газа из России

Премьер-министр Венгрии Орбан задал неудобный вопрос противникам газа из России
Global Look Press | Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое отношение к новому плану Еврокомиссии по выходу ЕС из энергетического кризиса.

Предложение ЕК, касающееся общих закупок энергоресурсов в Европе, выглядит сомнительным, считает венгерский премьер-министр.

«Последний план Брюсселя напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого. Я ожидаю настоящего обсуждения на предстоящем саммите Совета Европы», — сказав Орбан, задав противникам газа из России неудобный вопрос.

Венгерский премьер отметил, что не знает, чем можно заменить газ из России.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан рассказал, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным перед началом спецоперации на Украине.

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RusNewsToday24
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