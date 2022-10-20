Премьер-министр Венгрии Орбан задал неудобный вопрос противникам газа из России

«Последний план Брюсселя напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого. Я ожидаю настоящего обсуждения на предстоящем саммите Совета Европы», — сказав Орбан, задав противникам газа из России неудобный вопрос.