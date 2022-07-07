Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку. Он будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет выбран новый глава партии и правительства.

Поводом для отставки стал секс-скандал, связанный с одним из членов его правительства. 30 июня стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном клубе и домогался двух мужчин. Позже стало известно о других аналогичных случаях за последние несколько лет. Так, в 2017 году политический активист Алекс Стори рассказал, что в 2001 году Пинчер пригласил его на ужин, налил ему виски и расстегнул пуговицы его рубашки, пообещав карьеру в Консервативной партии. Позже, в 2019 году, Пинчеру было предъявлено еще несколько обвинений в домогательствах.

При этом Джонсон знал, что Пинчер был фигурантом парламентского расследования по делу о домогательствах, назначая его на высокий пост.

На фоне секс-скандала в отставку подали более 50 членов правительства Джонсона, в том числе министры образования и финансов. Борис Джонсон назначает новых людей вместо тех, кто подал в отставку.

Это уже не первый скандал вокруг британского премьера-министра за последнее время. Так, ранее Джонсона обвинили в том, что во время коронавирусного локдауна в его резиденции на Даунинг-стрит проходили вечеринки: притом, что гражданам их проводить было запрещено. Джонсон отделался штрафом, хотя депутаты пытались вынести ему вотум недоверия.

Кроме того, Джонсон признался, что общался с российским миллиардером и супругом модели Елены Перминовой Александром Лебедевым, который ранее служил в КГБ. В 2018 году Джонсон, будучи главой МИД Британии, встретился с Лебедевым без свидетелей. Позже сын Лебедева Евгений вошел в палату лордов Великобритании. Александр и Евгений Лебедевы занимаются в Великобритании медиабизнесом: им принадлежит несколько газет.

Подать в отставку Джонсона призывала в твиттере (заблокирован в России) английская писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, просто перестань копать, — написала она.



“Я больше не могу с чистой совестью жить с этим премьер-министром. Или он уходит, или я”.

Пост против премьер-министра также появился в твиттере кота Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции на Даунинг-стрит.

Я больше не могу с чистой совестью жить с этим премьер-министром. Или он уходит, или я.

Букингемский дворец прокомментировать ситуацию отказался, отметив, что королева Елизавета II провела с Джонсоном еженедельную аудиенцию в Виндзорском замке. Ранее Борис Джонсон позвонил королеве и заявил ей, что намерен покинуть пост.