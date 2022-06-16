Премьер-министр ЦАР: российские инструкторы почти с нуля обучили армию республики

Российская Федерация помогла Центральноафриканской Республике разобраться с последствиями затяжной гражданской войны и сохранить государственность. Об этом рассказал премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН, полную версию которого опубликуют в ближайшее время.
Председатель правительства приехал в Петербург в составе делегации для участия в международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Политик планирует встретиться с руководством РФ для обсуждения ряда вопросов, касающихся взаимовыгодного сотрудничества и содействия в снятии эмбарго ООН на поставки оружия.
В беседе с корреспондентом ФАН Феликс Молуа заявил, что Россия долгие годы помогает республике в различных проблемах, начиная от гуманитарной и заканчивая сферой безопасности. По его словам, особую роль сыграли инструкторы из РФ, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».
Почти 20 лет назад в результате госпереворота к власти пришел Франсуа Бозизе, который занял пост президента республики при поддержке Франции. За годы его правления в стране активизировались боевики и начались массовые беспорядки на почве религиозно-этнического конфликта. Радикалы из вооруженных бандформирований в свою очередь жгли дома, истребляли скот и убивали мирных жителей. После неудачной попытки вернуть власть бывший лидер бежал, оставив страну во власти группировок.
«Ситуация изменилась с победой Фостен-Арканжа Туадера во время демократических выборов президента в ЦАР. Он приложил максимальные усилия для того, чтобы вернуть в республику мир и безопасность», — рассказал Феликс Молуа в интервью ФАН.
Глава центральноафриканского государства обратился к дружественным странам за помощью в борьбе с радикальными элементами. На зов откликнулись Россия и Руанда, оказав необходимую поддержку.
«Российские специалисты практически с нуля обучили наших солдат и офицеров обращению с оружием, тактике и особенностям военного дела. Могу сказать, что без помощи инструкторов мы бы не смогли настолько сильно развить вооруженные силы. Я крайне положительно оцениваю их работу», — уточнил премьер-министр.
Феликс Молуа добавил, что Москва зарекомендовала себя, как надежный партнер, способный урегулировать серьезные проблемы. Поэтому он приехал на ПМЭФ-2022, чтобы встретиться с правительством РФ и вновь попросить о помощи от имени президента ЦАР. В частности, посодействовать в снятии ограничительных мер со стороны Организации Объединенных Наций.
«Эмбарго ООН тормозит развитие республики и не позволяет ВС ЦАР получить необходимое для защиты населения вооружение», — подчеркнул премьер.
Посол России в Центральноафриканской республике Александр Бикантов ранее высказывал аналогичное мнение. По его словам, санкции уже давно устарели и на сегодняшний день приносят государству больше вреда, чем пользы.