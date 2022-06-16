Премьер-министр ЦАР: российские инструкторы почти с нуля обучили армию республики

Почти 20 лет назад в результате госпереворота к власти пришел Франсуа Бозизе, который занял пост президента республики при поддержке Франции. За годы его правления в стране активизировались боевики и начались массовые беспорядки на почве религиозно-этнического конфликта. Радикалы из вооруженных бандформирований в свою очередь жгли дома, истребляли скот и убивали мирных жителей. После неудачной попытки вернуть власть бывший лидер бежал, оставив страну во власти группировок.