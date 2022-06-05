Премьер-министр Сербии Брнабич: Вучич лично решает логистический вопрос визита Лаврова

Президент Сербии Александр Вучич лично работает над решением логистического вопроса дипвизита главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом заявила премьер-министр республики Ана Брнабич.
Она подчеркнула, что в настоящее время во внешней политике «никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать».
«Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет», – отметила Брнабич в эфире TV Pink.
Ранее корреспонденты сербской газеты «Вечерне Новости» сообщили, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии закрыли доступ в Сербию для самолета российского министра иностранных дел.